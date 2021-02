Brrrrr che freddo! Record della provincia a Poggio Fearza con -12,5 ma termometri sotto zero in molte località

Freddo, freddo, fortissimamente freddo! E’ questo il tema meteorologico della giornata di San Valentino nella nostra provincia, dove le temperature sono scese vertiginosamente, come era previsto da giorni per il passaggio di correnti artiche provenienti dal Nord.

Già ieri si sono registrate le prime avvisaglie e, questa mattina, i termometri sono scesi provocando gelate soprattutto nell’entroterra ma anche temperature polari sulla costa. Il record delle minime, come quasi sempre capita, spetta a Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte. Questa mattina ha segnato -12,5 ma era in buona compagnia, visto che ben 13 località dove sono presenti le centraline meteo dell’Arpal erano sottozero: Pigna -7,4, Apricale -6,3, Col di Nava -5,8, Montalto Carpasio -5,6, Verdeggia -4,9, Triora -4,2, Ceriana -4, Pornassio -2,6, Pieve di Teco -1,7, Castelvittorio -1,2, Borgomaro -1 e Pontedassio -0,1. Superiori allo zero ma sempre freddissime anche: Seborga 0,1, Ranzo 0,3, Dolceacqua 1,6, Rocchetta Nervina, 1,8, Dolcedo 1,9, Cipressa 2, Airole 2,7, Diano Marina 3,1, Imperia 3,4, Sanremo 4,7 e Ventimiglia 5,2.

Vento forte nel corso della notte con raffiche che hanno raggiunto gli 80 km/h a Poggio Fearza, i 60 a Sanremo, i 57 a Imperia e i 43 a Ventimiglia.

La domenica sarà all'insegna del tempo soleggiato con cielo limpido e temperature minime rigide, ben al di sotto della media stagionale sia sulla costa sia nell'interno. Debole rialzo dei valori massimi nel pomeriggio. Attenzione al vento che, dopo le forti raffiche di stanotte, si ripeterà anche in mattinata ma sarà in progressiva attenuazione nel pomeriggio. Mare localmente molto mosso, in calo fino a poco mosso in serata.

Domani ancora tempo soleggiato e stabile. Locali passaggi nuvolosi daranno luogo ad alcune velature. Venti in prevalenza deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio. Nel corso della settimana è prevista un’alternanza di passaggi nuvolosi a momenti di bel tempo.