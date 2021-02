Calcio, in mattinata allenamento di rifinitura della Sanremese in vista della gara di domani

Questa mattina al Comunale si è svolto l’allenamento di rifinitura in vista della gara in programma domani alle 14.30 allo stadio Riboli contro la Lavagnese.

Dopo essersi soffermati in sala video, i biancoazzurri si sono sottoposti ad una lunga seduta per mettere a punto schemi e movimenti in fase di possesso, non possesso e sui calci piazzati.

Al termine, mister Andreoletti ha diramato la lista dei 20 convocati. Squalificato Castaldo, indisponibili Gennaro, Gerace, Ponzio, Scarella, Sturaro e Lo Bosco. Non convocato Del Ferro.

PORTIERI: Dragone (’02), Giletta (’02).

DIFENSORI: Pici (’01), Mikhaylovskiy, Bregliano, Danovaro (’01).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Fenati, Miccoli (’99), Lodovici (’04), Fava (’02).

ATTACCANTI: Romano, Convitto, Vita, Pellicanó (’02), Felici (’00).

La gara tra Lavagnese e Sanremese sarà trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook ufficiale, con le riprese di Nico Cosentino e la telecronaca di Fabrizio Prisco.