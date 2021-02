Furti e spaccate su Taggia, Longobardi "Collaborazione quotidiana con le forze dell'ordine, indagini in corso"

"L’attività di prevenzione, repressione e conseguenti indagini, è una prerogativa delle forze dell’ordine. Questa amministrazione ha messo sul campo anche personale della Polizia Locale per specifici servizi notturni poi sospesi per asserite esigenze operative degli inquirenti".

Così Espedito Longobardi, assessore con delega alla polizia locale e vicesindaco di Taggia replica alla consigliera comunale Barbara Brugnolo (Link). L'esponente del gruppo di opposizione 'Il Passo Giusto' ha parlato di un problema relativo alla sicurezza sul territorio comunale tabiese, colpito tra fine gennaio e inizio febbraio, da spaccate e furti ai danni di diverse attività.

Longobardi mette le mani avanti: "Prendo atto della preoccupazione della consigliera de “Il Passo Giusto” Barbara Brugnolo, sentimento questo che non è venuto meno, da subito, a questa Amministrazione. Noi, oltre ad aver chiesto maggiori servizi ai Carabinieri di Taggia, abbiamo incontrato personalmente una rappresentanza dei commercianti interessati. L’attività di indagine da parte degli inquirenti è tuttora in corso e quindi si ritiene opportuno non entrare nel merito dei recenti fenomeni che, oltre al nostro comune, hanno interessato anche i comuni di Sanremo e Riva Ligure".



Circa le accuse di non essere intervenuti nell'arco di un anno, quando l'esponente di minoranza aveva sollevato il problema sicurezza, l'assessore risponde: "Il circuito di videosorveglianza cittadino, nel corso dell’anno 2020, grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, è stato ulteriormente implementato con nuove telecamere collegate attraverso la fibra ottica per un miglior servizio"



"Ciò premesso, giova precisare che giornalmente, stante il regolare servizio dell’impianto di videosorveglianza attivo nel nostro Comune, operatori di tutte le Forze dell’Ordine si rivolgono al Comune, per estrapolare immagini, come nel caso in oggetto e per carpire importanti elementi di spunto informativo per le rispettive indagini" - chiosa Longobardi.