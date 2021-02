Pallanuoto: Giacomo Lengueglia torna a giocare nella sua Imperia, nuovo acquisto in casa Rari Nantes

Ritorno 'a casa' per Giacomo Lengueglia, nuovo acquisto della Rari Nantes Imperia. Atleta classe 1991, un'ala rapida, nato a Imperia e cresciuto nel vivaio delle giovanili giallorosse. Poi è passato alla Dinamica Torino, dove si è distinto per la spiccata propensione al tiro e ora tornerà a indossare la calotta della Rari per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Mister Fratoni.

Troverà collocazione in posizione 1. Tutto il mondo giallorosso accoglie il ritorno del giocatore alla ‘Cascione’: bentornato Giacomo" - commentano dalla società imperiese.