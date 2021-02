Calcio: prima dichiarazione in neroazzurro per Mattia Grandoni, "Scegliere Imperia? Nessun dubbio"

"Scegliere Imperia? Nessun dubbio", queste le prime parole in neroazzurro di Mattia Grandoni centrocampista classe 1999. Il neoacquisto della ASD Imperia arriva dall'Albenga.



"Sono un giocatore prevalentemente tecnico, al quale piace giocare la palla. Ma nell'ultima stagione, ho provato anche il ruolo di mezz'ala dove correvo un po' di più. Anche se il Covid non ha agevolato. Sarò contento di aiutare la squadra nelle prossime partite" - ha raccontato Grandoni.



"Il ragazzo sta prendendo confidenza con l'ambiente e sta facendo conoscere le sue doti. La possibilità di tornare a giocare in Serie D indossando la casacca nerazzurra, lo ha convinto" - dicono dalla ASD Imperia.