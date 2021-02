Calcio: l'Atletico Argentina ha il suo nuovo Direttore Generale, è Tore Sassu

Ancora un'operazione a fari spenti per l'Atletico Argentina che, dopo un lungo corteggiamento da parte del Ds Denis Settime, può finalmente annunciare che Tore Sassu è il nuovo Direttore Generale, ecco le parole di benvenuto del Ds: "Sono felice di avere con noi una persona di assoluta esperienza e serietà. Avevo provato già ad inizio anno a coinvolgerlo, ma finalmente possiamo dire che è dei nostri, questa è un'ulteriore sintomo di crescita, sono molto felice".

Posizione ceduta con il sorriso da Marco Proto che commenta entusiasta questa operazione: "Accolgo con soddisfazione l'ingresso, per me un piacere cedere la carica di direttore generale ad una persona che stimo personalmente e che con la sua lunga esperienza sarà un valore aggiunto in ottica di una programmazione per la prossima stagione".

Un'entrata in prospettiva per l'Atletico Argentina che dimostra sempre di più la volontà di creare una società preparata e pronta ad alzare l'asticella con competenza e preparazione in ogni posizione societaria.



Stefano Lanteri