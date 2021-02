Calcio, Eccellenza. Dal Coni ancora nessuna novità sul riconoscimento a campionato di interesse nazionale

Con tutta probabilità bisognerà attendere la prossima settimana prima di avere eventuali nuovi ragguagli sulla ripartenza dell'Eccellenza.

Nel corso del pomeriggio sono infatti circolate alcune indiscrezioni in merito alla riunione che si è tenuta stamani a Roma da parte del Coni, dove però l'argomento Eccellenza (con l'atteso passaggio del torneo a rilevanza nazionale) non sarebbe stato ancora toccato.

C'è chi mormora che a questo punto si possano attendere le elezioni federali, fissate il 22 di febbraio, e la seguente riunione del Coni, in calendario per il 23.

Questo quanto filtrato nelle ultimissime ore.

A tale conferma, anche dagli uffici del Foro Italico, a domanda diretta da parte della nostra redazione, non sono arrivati riscontri in tal senso. Sullo stesso sito del Comitato Olimpico, non compaiono infatti comunicazioni al riguardo.