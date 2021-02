Super raccolta alimentare dei Lions del Ponente ligure in collaborazione con Radio Onda Ligure e Sanremonews

In piena pandemia e in un momento difficile in cui purtroppo ci troviamo, i Lions hanno fatto sentire alla gente il richiamo alla solidarietà e la loro disponibilità al servizio, organizzando una raccolta alimentare che ha avuto un successo insperato, grazie ai media Radio Onda Ligure, La Stampa e Sanremonews, ma soprattutto ai soci che si sono impegnati in modo ammirevole, nonostante la paura del Covid, spronati dai presidenti dei vari Club della Zona B del Distretto 108 Ia3.

I Lions di Ventimiglia, del Sanremo Host, Sanremo Matutia e di Arma e Taggia hanno raccolto moltissimi prodotti a lunga conservazione, che saranno distribuiti, a parecchie centinaia di famiglie. La raccolta di sabato 6 febbraio, è stata una giornata che ha molto impegnato con dedizione e spirito di solidarietà, i quattro Lions Club, aiutati dagli Alpini, dai Rangers e dai giovani del Leo Club.

I presidenti Rosalina Facchi (Ventimiglia), Roberto Pecchinino (Sanremo Host), Gianni Ostanel (Sanremo Matutia) e Carlo Ascheri per Arma e Taggia, ringraziano i supermercati Conad City Ventimiglia, Carrefour Market di Bussana, Carrefour Market di Corso Marconi, la Coop di Sanremo, Spazio Conad di Taggia per aver permesso di effettuare la raccolta alimentare mettendo a disposizione i loro spazi.

Le derrate alimentari raccolte, in parte sono già state consegnate alle parrocchie o agli Empori Solidali che provvederanno a distribuire gli alimenti ai bisognosi.

Entro venerdì 12 febbraio, sarà completata la distribuzione di tutti i generi alimentari di prima necessità.

A Sanremo per l'occasione il Lions Club Sanremo Host, grazie alla collaborazione del Presidente dei Rangers d'Italia Lorenzo Prette è stato allestito un gazebo in piazza Colombo. Hanno dato la loro disponibilità all'importante servizio di Raccolta Alimentare, anche i volontari Rangers, che con Jeep e auto smistavano i pacchi preparati dai Lions che presidiavano i due supermercati Carrefour Market di Bussana e Corso Marconi. Il gazebo di piazza Colombo, presidiato dai Lions, dai Rangers e dagli Alpini, ha contribuito a sensibilizzare molti cittadini e turisti, sulla grande difficoltà che hanno in questo periodo milioni di famiglie nel fare la spesa, per mancanza di soldi.

Hanno fatto visita al centro di raccolta di piazza Colombo, portando il sostegno e il ringraziamento dell'amministrazione di Sanremo, per il costante impegno dei Lions a favore dei più bisognosi il Vice-sindaco Costanza Pireri (Assessore ai Servizi Sociali), il Comandante della Polizia Locale dott. Claudio Frattarola, il Comandante di Stazione dei Carabinieri Lgt Paolo Farchetti, il sanremese Antonio Benfatti (Presidente Lions di Gela), l'avv. Maurizio Foglino (Presidente Rotary Sanremo), il Governatore del Distretto 108 Ia3 Senia Seno, la referente Distrettuale della Raccolata Alimentare M.Grazia Tacchi, gli Alpini e tanti altri cittadini, che hanno contribuito anche dando offerte per oltre €.300,00 per acquistare generi alimentari. Una grande solidarietà che ha veramente concretizzato lo slogan della raccolta: "La Solidarietà si fa insieme"

Prossimamente anche i due Lions Club di Bordighera effettueranno la stessa raccolta nei supermercati della città delle palme. Soddisfazione per la riuscita del service è stata espressa dal Governatore del Distretto 108 Ia3 Senia Seno, dal presidente di Zona Ernesto Fresca Fantoni e dalla responsabile distrettuale M.Grazia Tacchi del Lions Sanremo Matutia.