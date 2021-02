Screening oncologico a Taggia: l'opposizione contro il sindaco "Si inventa lo 'sportello pupù', problema risolto a metà"

"Chissà perché in sede di affidamento al privato del servizio prelievi non si é pensato di mettere nel pacchetto anche tutto ciò che concerne lo screening, misteri che il sindaco avrà occasione di svelare in sede di consiglio comunale".



E' il quesito che si sono posti i consiglieri comunali del gruppo 'Il Passo Giusto', in merito alla soluzione annunciata dal sindaco Mario Conio per far fronte ai problemi legati al servizio di screening oncologico su Taggia (LINK). Dall'opposizione, Mario Manni, Roberto Orengo, Barbara Brugnolo e Luca Napoli hanno criticato la posizione assunta dal primo cittadino nell'annunciare il nuovo servizio che partirà da martedì.



"Apprendiamo con soddisfazione che i cittadini del comune di Taggia non dovranno più peregrinare per aderire alla campagna di screening per la campagna di diagnosi precoce del cancro del retto colon. - sottolineano da 'Il Passo Giusto' - Come dicevamo ieri, meglio tardi che mai. Non venda, il sindaco Conio, un diritto per una gentile concessione. Il disservizio si è creato da quando il centro prelievi è passato dal pubblico al privato e su questa scelta il sindaco Conio ha messo il suo marchio. Leggiamo inoltre: “Da martedì i cittadini potranno ricevere le provette nella casa comunale ma poi dovranno recarsi in una struttura dedicata” e che “Grazie alla convenzione, entro breve, i cittadini potranno ritirare le provette presso il comune e riconsegnarle qui, senza doversi spostare su Sanremo. Sarà ASL ad occuparsi del ritiro dei campioni”. Quindi per ora il problema è risolto a metà, l’auspicio è che il servizio ritorni nel suo alveo naturale: il sistema sanitario territoriale".

"Quindi riassumendo è stato depauperato un servizio essenziale al quale il cittadino ha diritto, il sindaco co-responsabile del disservizio cerca di porre rimedio, per ora a metà e pretende che gli si dica bravo. - aggiungono i consiglieri Manni, Orengo, Brugnolo e Napoli - Comunque è lodevole il tentativo di ampliare i servizi comunali, mentre tutto il mondo, Italia compresa, si prodiga per erogare al cittadino sempre più servizi on line, il sindaco di Taggia si inventa lo 'sportello pupù', è innovazione anche questa!".



"L’ultima nota va alla spocchia con cui il sindaco pretende che le minoranze tacciano. Signor sindaco quando sedeva sui banchi della minoranza nessuno le ha mai consigliato di tacere, il modello a cui si appella per fortuna è terminato circa settanta anni fa" - chiosano dall'opposizione.