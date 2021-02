Bordighera: richiesta di un parere legale per i giardini Lowe, Ingenito "Il Consigliere Lorenzi di prova di nuovo"

“Il Consigliere Lorenzi ci riprova e anche questa volta non è sola! Un altro tentativo di bloccare un’opera che la città attende da anni e che la nostra Amministrazione sta realizzando”.

Interviene in questo modo il Sindaco, Vittorio Ingenito, in merito ai lavori dei giardini Lowe. “Dopo il ricorso al TAR – prosegue - per impedire i lavori in piazza Stazione ed il tentativo di ostacolare l'intervento di manutenzione dei marciapiedi di via Aldo Moro, giorni fa è giunta una richiesta dalla minoranza a firma del Consigliere Lorenzi di un parere legale in merito a possibili contenziosi sulla nostra scelta di creare all’interno dei giardini Lowe il nuovo campo polivalente per i ragazzi. Abbiamo risposto oggi con una relazione per evidenziare come in passato gli stessi giardini abbiano già ospitato numerose manifestazioni sportive (pallacanestro e pallamano) e siano stati per diverse generazioni di ragazzi (compresa la mia) un luogo sicuro di aggregazione. Non solo: la scorsa estate sono stati sede dell’Edu Camp Smart del Coni e da sempre al loro interno un’area è dedicata al parco giochi per i bimbi. Forse queste non sono attività ‘rumorose’?”

“Sono consapevole che il Consigliere Lorenzi per molti anni non ha vissuto a Bordighera – termina Ingenito - e poco conosce della sua storia più recente, ma credo che tutti dovrebbero essere maggiormente consapevole di come i giardini Lowe negli anni abbiano garantito una serena convivenza tra i più anziani e i più giovani, soprattutto in considerazione della loro ampiezza”.