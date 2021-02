20 orchestrali della Sinfonica di Sanremo messi in cassa integrazione, i sindacati chiedono spiegazioni

"È paradossale ma nel periodo in cui si parla di ripartenza dell'economia italiana l'Orchestra Sinfonica di Sanremo viene messa, per l'ennesima volta, in cassa integrazione". E' la denuncia fatta da Marengo Paolo SLC-CGIL Merlino Giorgio FISTel-CISL Cioffi Enzo UILCOM-UIL, in merito a circa una ventina di orchestrali messi in cassa integrazione per le ultime 2 settimane di febbraio. Una misura che non tocca i maestri impegnati nel Festival di Sanremo e la parte amministrativa.

"Molta della responsabilità è del Ministero per le attività culturali che ha dichiarato non valide le attività in streaming, unica modalità di concerto in una fase di chiusura al pubblico, non valide per l'accesso ai contributi economici, essenziali perché gli enti come la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo possano restare aperte. - precisano dai sindacati - Ma una bella responsabilità è anche in capo a chi gestisce la Fondazione e al suo socio unico, ossia al CDA e all'Amministrazione comunale".



"Solo a Luglio 2020 il Comune conferiva la gestione del Palafiori alla Fondazione, definendo l'operazione un fatto epocale, un passaggio che avrebbe permesso di mettere in sicurezza i bilanci dell'azienda. - ricordano - Ad oggi, circa 6 mesi dopo, siamo nella situazione che la sede della Fondazione è ancora a Villa Zirio e non ci sono le condizioni, sollecitate a più riprese dalle organizzazioni sindacali, perché i dipendenti possano trasferirsi".



"Inoltre solo pochi giorni fa l'amministrazione comunale ha permesso che la Rai cambiasse la propria destinazione, in merito al Festival di Sanremo, dal Palafiori al Casinò, scelta che potrebbe creare un danno economico alla Fondazione. Come se non bastasse a mezzo stampa il Sindaco dichiarava la possibile chiusura della Fondazione. Altre attività per il Palafiori non sono pervenute. Per quanto riguarda il Cda, solo a dicembre 2020 ha dichiarato di essere soddisfatto della situazione economica e del futuro della Fondazione, mentre l'8 febbraio 2021 ci ha comunicato che per gravi motivi economici deve mettere i dipendenti in cassa integrazione".