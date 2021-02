Nuovo appuntamento con la “Lectio Divina” predicata da Monsignor Suetta: approfondimento del quarto comandamento

Nuovo appuntamento on line con la “Lectio Divina” predicata dal vescovo Antonio Suetta dalla cappella dell’episcopio in Sanremo e trasmessa attraverso il sito e i social media diocesani. Continua la lettura meditata e pregata del decalogo con attenzione questa volta al quarto comandamento nell’ordine tradizionale della formulazione catechistica: “onora il padre e la madre” di cui il vescovo propone subito la presentazione biblica che dà il titolo all’incontro “maschio e femmina Dio li creò”.

Così Suetta: “Tra le indicazioni per vivere bene, santificando, il Sabato ci sono varie indicazioni rivolte al capo famiglia. Non viene citata la moglie tra gli interessati alle norme divine: non perchè non questa non sia considerata ma perchè si ritrova subito espressa la forma alta dell’antropologia biblica che contempla l’unità assoluta di uomo e donna nell’identità della concezione umana”.

Questo passaggio ci introduce al tema della famiglia inteso come punto di partenza per tutti ma anche vocazione fondamentale che tutti siamo chiamati a vivere sia nella dimensione personale del progetto di amore sulla nostra vita sia nella sua formulazione estesa dell’intera razza umana e della comunità ecclesiale.

“Il rimando è alla creazione in cui l’uomo riconosce la donna come tratta da sé. E ai figli viene dato l’atto di venerazione del Creatore nell’onorare coloro attraverso cui la creazione è continuata con la formazione della famiglia e la nascita di nuova vita, appunto i genitori di cui i figli dovranno continuare la collaborazione divina” specifica il vescovo.

La lectio si può rivedere dal sito diocesano scaricando anche il libretto con le meditazioni del catechismo della chiesa cattolica sul comandamento argomento della predicazione.