Ventimiglia: tentativo di furto la scorsa notte al ristorante Marco Polo, ladri messi in fuga dalla vigilanza privata (Foto)

La scorsa notte, intorno alle 3, alcuni malviventi hanno cercato di forzare la porta sul mare del ristorante Marco Polo di Ventimiglia. I malintenzionati sono stati prontamente allontanati dalla vigilanza privata messa in servizio dai titolari del locale. Un ennesimo episodio che si somma alle effrazioni delle ultime settimane in città.

“Abbiamo messo in campo la vigilanza privata siccome, se non rinforzata, quella pubblica non è sufficiente, ringraziamo sempre le forze dell'ordine ma sappiamo che non sempre i loro organici sono sufficienti - ci racconta il titolare del Marco Polo, Diego Pani - per fortuna non hanno fatto in tempo ad entrare e sono fuggiti all'arrivo della Vigile”.

L'episodio del Marco Polo riporta alta l'attenzione sulla questione sicurezza nella città di confine, tema caro specie a chi ha attività commerciali in centro. “Nascondere sotto il tappeto la presenza di persone che sono in difficoltà e hanno fame non serve a niente, il centro di accoglienza è necessario per aiutare queste persone che sono di passaggio e si riversano in centro alla ricerca di beni di prima necessità - spiega Pani - non aprire il centro non è solo un atto di poca umanità, ma anche un problema per il turismo. É importante salvaguardare la capacità turistica di Ventimiglia e fare anche qualcosa per queste persone che, abbiamo visto, certo non rubano beni preziosi, ma cercano da mangiare”.