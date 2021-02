Si va verso l'arancione in Liguria: rischio di rosso per la nostra provincia e rimane il nodo del 'quando'

Insieme a Toscana e Abruzzo la Liguria si avvia ad affrontare altri 15 giorni di zona ‘arancione’. Sono queste le indicazioni che arrivano da Roma e che potrebbero cambiare nuovamente le abitudini dei liguri. Già ieri sera il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ha annunciato il possibile cambio di colore per la Liguria, anche se i dati sono attesi per quest’oggi, così come la decisione.

Ma, come dicevamo, il cambio di colore sembra annunciato visto l’indice Rt che varia tra 1,01 e 1,02. Un cambio che, solo una settimana fa sarebbe stato impensabile, visto che si parlava addirittura di apertura serale dei ristoranti da inizio marzo. Ma, comunque, un colore migliore del rosso, paventato qualche giorno fa e che avrebbe fatto chiudere tutto.

Ma, attenzione, perché non è da escludere un provvedimento diverso per la nostra provincia. In Toscana, ad esempio, dove è praticamente certo il passaggio all’arancione, sono previste alcune zone rosse e con l’instaurazione del lockdown, come ad esempio deciso anche per la provincia autonoma di Bolzano.

Un’altra discriminante per la nostra provincia riguarda il giorno del cambio di colore. E, per il prossimo fine settimana, è un cambio particolarmente importante, visto che molti ristoranti avevano previsto il pranzo di San Valentino, con diverse prenotazioni già ricevute e con la ‘spesa’ per poter preparare i piatti, praticamente fatta. Nel caso di un passaggio in arancione già da domenica, quindi, potrebbe configurarsi un ulteriore danno per la categoria, già martoriata da tempo.

In molti, tra i ristoratori, lamentano infatti più le incertezze delle chiusure. Se, da una parte si vive una situazione difficilissima con moltissimi posti di lavoro a rischio, dall’altra anche l’apri o non apri, crea grossi problemi agli imprenditori del settore. Per l’estremo ponente della nostra regione rimane ora la speranza del Festival di Sanremo quando, se dovessimo passare all’arancione (o ancora peggio il rosso) per le prossime due settimane, ci si augura che i locali possano riaprire regolarmente, per tornare a lavorare quasi regolarmente.

Sembra davvero incredibile, a un anno di distanza dall’inizio della pandemia (a fine febbraio ricordiamo i primi ricoveri nella nostra zona e le prime avvisaglie di lockdown), che la situazione non solo non sia migliorata ma che vada verso un ulteriore peggioramento.