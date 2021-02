Oggi i primi vaccini agli over 80 nella nostra provincia: ecco la 'road map' per frontalieri e Val Nervia

Quello di oggi è stato il ‘Silver Vaccine Day’, ovvero l’anteprima della campagna di vaccinazione degli ‘over 80’ in tutta la nostra regione. Una giornata di lancio, che vuole sensibilizzare gli anziani (ovvero la categoria più a rischio) a vaccinarsi contro il Covid-19. Testimonial d’eccezione a livello regionale è stato l’architetto Renzo Piano, il primo a farsi inoculare il vaccino, seguito da tante persone sopra gli 80 anni.

Nella nostra provincia sono stati 51 i ‘pionieri’ guidati dall’80enne sanremese Carla Pastore, che ha dato il via questa mattina intorno alle 9, nei locali dell’ex pronto soccorso dell’ospedale ‘Borea’. Cosa accadrà nei prossimi giorni in tema di vaccini? La ‘road map’ dell’Asl 1 Imperiese vede un’altra cinquantina di anziani che saranno sottoposti al vaccino domani e, dalla prossima settimana, dovrebbero essere 300 al giorno per arrivare ai circa 20mila over 80 che vivono in provincia e che saranno vaccinati in circa due mesi. Ovviamente tutto dipenderà anche dal ritmo delle prenotazioni.

C’è anche il tema dei frontalieri, i lavoratori che principalmente vivono nel comprensorio intemelio e che, ogni giorno, si recano in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco per svolgere la propria professione. Cittadini che, vista la recrudescenza del Covid in Francia, ogni giorno rischiano il contagio e la possibilità di ‘importarlo’ anche nelle nostre città. Al momento non c’è ancora l’ufficialità ma il via ai vaccini per i frontalieri dovrebbe essere dato martedì mattina, al PalaBigauda di Camporosso. A loro disposizione ci sono 5.000 vaccini di AstraZeneca, con relativo ‘richiamo’, che dovrebbero ampiamente bastare per tutti i frontalieri interessati.

C’è anche un’importante novità per i residenti della Val Nervia, che vivono tra Isolabona e Pigna. L’Amministrazione comunale del piccolo centro del profondo entroterra ventimigliese, infatti, ha messo a disposizione la cappella ‘Santa Croce’, per la logistica dell’Asl che, comunque, dal 21 febbraio (anche se la data deve ancora essere confermata) posizionerà anche un camper. Saranno circa 200 gli over 80 dell’alta Val Nervia che saranno vaccinati, per un servizio importante agli anziani della zona.

“Serve dare una risposta ai territori decentrati – ha detto il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli – e ci siamo subito messi a disposizione dell’Asl per vaccinare gli anziani della nostra zona. Ci sarà anche la Protezione Civile per assistere le persone che si prenoteranno”. Si tratta di una decisione importante per le zone decentrate, che potrà essere ‘copiata’ anche da altri, in modo da andare incontro agli anziani, per evitar loro di raggiungere i centri urbani più lontani.