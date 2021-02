Freddo intenso in arrivo anche nella nostra provincia: previste temperature glaciali e neve a bassa quota

Come anticipato nei giorni scorsi, è iniziata la fase decrementale delle temperature anche sulla nostra provincia, per il vasto fronte freddo che investirà tutto il Nord della penisola nei prossimi giorni. Qualche debole precipitazione si sta già manifestando anche se per ora non è particolarmente significativa.

Le temperature sono piuttosto basse, anche se preoccupano quelle previste nelle prossime ore. Due, le minime di questa mattina sotto lo zero, ovvero la ‘solita’ Poggio Fearza (-2,4) e Colle Belenda, sopra Pigna (-1). Molte, comunque, le località entro i 10 gradi sopra, lo zero. Praticamente tutta la provincia, ad eccezione di Sanremo che ha visto la temperatura minima fissata a 10,3.

Temperature in picchiata dal pomeriggio, con le minime che scenderanno di 6/8 gradi a seconda della località e che, in alta montagna potrebbero raggiungere anche i -10 come valore minimo. Freddo intenso previsto anche a livello del mare dove, in alcuni casi, si potrà arrivare a minime vicine allo zero. Previste anche precipitazioni sparse e calo della quota neve che, nel pomeriggio, scenderà al suolo su tutto l'entroterra. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso con spolverate a quote collinari e fenomeni localmente deboli.

Attenzione, da stanotte, alle gelate diffuse e al disagio per freddo la sera. Previsti anche venti rafficati da Nord in rinforzo fino a 60-70km/h. Durante la notte isolate spolverate nevose residue in rapido esaurimento e gelate diffuse nell'entroterra. Il freddo intenso permarrà almeno per sabato e domenica mentre le temperature sono previste in rialzo da lunedì.

Intanto, in previsione del brusco abbassamento delle temperature in questo weekend, e in particolare durante la notte, l’Ufficio Strade della Provincia raccomanda la massima prudenza per quanto riguarda la circolazione sulle strade dell’entroterra.

“Con un apposito provvedimento – dice il dirigente Michele Russo –abbiamo ordinato alle ditte incaricate di cospargere di sale le numerose vie di collegamento nelle vallate, dove è molto probabile la formazione di ghiaccio sull’asfalto. Invito comunque gli automobilisti ad avere la massima prudenza e a limitare gli spostamenti. Le temperature scenderanno anche abbondantemente sotto lo zero termico, soprattutto nelle notti tra domani e domenica e tra domenica e lunedì. Sempre per quanto riguarda la circolazione nelle strade dell’entroterra ricordo infine l’obbligo della dotazione di gomme da neve o di catene, in vigore sino al 30 marzo su gran parte della rete stradale di nostra competenza”.