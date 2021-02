E' iniziato a Sanremo per 51 ultra ottantenni della nostra provincia il 'Silver Vaccine Day' (Foto)

Sono 51 gli over 80 della nostra provincia che, da questa mattina alle 9, stanno facendo i primi vaccini previsti dal cosiddetto ‘Silver Vaccine Day’. Fino a martedì prossimo, infatti, si svolge la fase 2 della campagna di vaccinazione Covid, allargando la platea agli over 80.

I 51 vaccinati di questa mattina sono un campione simbolico di soggetti (estratti casualmente dall’Anagrafe sanitaria con chiamata attiva), mentre il piano terminerà entro fine maggio. Da martedì, invece, gli ultra ottantenni, potranno prenotarsi attraverso un numero verde dedicato. Il piano predisposto dalla task force sanitaria, da Alisa e da Liguria Digitale prevede, in relazione alla disponibilità di vaccini, un interessamento graduale della popolazione, sulla base di criteri quali la presenza di specifiche patologie, l’età anagrafica e tipo di attività essenziale svolta dalle diverse categorie.

Dopo la vaccinazione della popolazione anziana si passerà alla fase 3, con quella del personale docente e non docente (ad esclusione della fascia di età 55-67 anni), forze armate e di polizia (ad esclusione di 55-67anni), penitenziari, luoghi di comunità, altri servizi essenziali (a esclusione di 55-67 anni e categorie precedenti). Dopo toccherà alla fase 4 con la vaccinazione della rimanente popolazione.

Per le prenotazioni si può collegare a www.prenotovaccino.regione.liguria.it dalle 23 di lunedì prossimo o, via telefono all’800938818, dalle 6 di martedì. Il 16 febbraio sarà consentita la prenotazione per gli over 90, il giorno dopo agli over 85 e dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni.

Non devono prenotarsi:

• Gli over 80 dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal covid

• Gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio, che saranno contattati direttamente dalla Asl di appartenenza (13.409 soggetti).

• Gli over 80 residenti nei Comuni fino a 5mila abitanti, per cui le Asl insieme ai sindaci stanno organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco.