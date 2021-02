Coronavirus: sono 17 i nuovi casi nel Principato dove si registra un morto, vaccinato il 20% dei residenti

Sono diciassette i nuovi casi di positività al Covid-19, oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio si attesta quindi a 1.752 persone colpite dall'inizio della crisi sanitaria.

In calo i ricoverati in ospedale, oggi 57 persone, di cui 9 in terapia intensiva. Si registra il decesso di un uomo di 96 anni, che era positivo al Covid. Si tratta del 21° decesso di un residente del Principato dall'inizio dell'epidemia.

Sono 35 le guarigioni di oggi per un numero totale di persone guarite che si attesta quindi a 1.490. Sono infine 117 i pazienti seguiti a casa.

Questo l’aggiornamento settimanale sulla vaccinazione attuata nel Principato. Le cifre si riferiscono a ieri sera:

• Numero di persone vaccinate: 7.581, pari al 19,9% della popolazione.

• Numero di persone che hanno ricevuto il richiamo: 3.297, pari al 43,7% di quelle vaccinate.