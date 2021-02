Coronavirus: cala il rapporto tamponi-positivi in Liguria (7,64%) ma rimane alto in provincia il numero di nuovi positivi (88)

Cala il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione ma, nell’imperiese il numero di nuovi contagiati rimane elevato. Sono infatti 332 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.344 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre i 2.389 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 13,08 pari al 7,64%.

Nella nostra provincia sono 88 i nuovi contagiati mentre sono 45 nel savonese, 162 a Genova e 37 a Spezia. Sono 8 i morti, tra mercoledì e oggi, due dei quali nella nostra provincia (una donna di 46 e un uomo di 79 anni).

Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 865.482 (+4.344)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 67.603 (+2.389)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 73.241 (+332)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.815 (+113)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1056 (+31)

Savona 1.077 (+26)

Genova 2.590 (+49)

La Spezia 814 (+10)

Residenti fuori regione o estero 120 (+1)

Altro o in fase di verifica 158 (-4)

Totale 5.815 (+113)

Ospedalizzati: 654 (-12); 57 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 118 (-6); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 94 (-3); 6 (-) in terapia intensiva

San Martino - 144 (+1); 22 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 48 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-4); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 50 (-3); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 123 (+4); 4 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.283 (+152)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 63.927 (+211)

Deceduti: 3.499 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.140 (-120)

Asl 2 - 941 (-100)

Asl 3 - 1.345 (+19)

Asl 4 - 309 (-31)

Asl 5 - 617 (-58)

Totale 5.352 (-290)

Dati vaccinazioni 12/2/2021 ore 16

Consegnati: 114.790

Somministrati: 84.063

Percentuale: 73%

Asl 1 - 11.451 dosi effettuate; 5.556 richiami; 180 oggi

Asl 2 - 14.842 dosi effettuate; 6.778 richiami; 300 oggi

Asl 3 - 20.907 dosi effettuate; 9.120 richiami; 758 oggi

Asl 4 - 9.031 dosi effettuate; 4.046 richiami; 36 oggi

Asl 5 - 9.021 dosi effettuate; 4.002 richiami; 294 oggi

Galliera - 2.813 dosi effettuate; 1.288 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.502 dosi effettuate; 2.214 richiami; 0 oggi

San Martino - 8.588 dosi effettuate; 3.892 richiami; 265 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 82.122; 37.351 richiami; 1.941 oggi