Con Confartigianato Imperia il Corso Somministrazione Alimenti e Bevande si fa con la DAD

Proseguono le iscrizioni al nuovo corso Sab (ex Rec) per Somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande, organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia. Le lezioni saranno tenute in modalità DAD (didattica a distanza), nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Il corso on line avrà inizio il 22 febbraio ed avrà una durata complessiva di 100 ore. Al superamento dell’esame finale, sarà rilasciata l’attestazione necessaria all’apertura dell’attività che sarà valida in tutta Italia. Il corso fornisce una preparazione indispensabile per chi decide di intraprendere un'attività nel settore.



"Diverse le materie e gli argomenti affrontati: area igienico – sanitaria (quadro normativo, cenni di microbiologia, sistema HACCP, realizzazione piano autocontrollo, ecc.); area merceologia alla somministrazione alimentare; legislazione del lavoro e diritto previdenziale (lavoro subordinato, INPS, INAIL, ecc); contabilità e diritto tributario; diritto d’impresa e societario; diritto penale (reati alimentari); legislazione pubblici esercizi e negozi; marketing e gestione aziendale. - ricordano da Confartigianato - Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523".