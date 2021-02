Screening oncologico, da martedì le provette si ritireranno in Comune. Conio "Un nuovo protocollo sanitario con ASL"

“Da martedì i nostri concittadini potranno prelevare le provette per gli screening oncologici direttamente in Comune e presto potranno riconsegnarle in municipio dove ASL verrà a ritirarle”. Lo ha annunciato il sindaco Mario Conio, replicando così ai consiglieri di opposizione de ‘Il Passo Giusto’ (LINK), sul problema nato dopo la chiusura dell’ex Centro Prelievi di Arma di Taggia, con la conseguente impossibilità di eseguire lo screening per il cancro del colon-retto, sul territorio comunale.

Di fronte alla problematica sollevata dall’opposizione l’amministrazione comunale ha voluto rispondere con un nuovo servizio per la cittadinanza. “È in corso la redazione di un protocollo sanitario tra Asl 1 e Comune. Da martedì i cittadini potranno ricevere le provette nella casa comunale ma poi dovranno recarsi in una struttura dedicata. - sottolinea il sindaco - Ho ritenuto opportuno, insieme al consigliere comunale Giancarlo Ceresola che ringrazio per il grande impegno profuso, avviare con l’azienda sanitaria una collaborazione che permetterà di ovviare al problema sollevato dalla minoranza. Grazie alla convenzione, entro breve, i cittadini potranno ritirare le provette presso il comune e riconsegnarle qui, senza doversi spostare su Sanremo. Sarà ASL ad occuparsi del ritiro dei campioni”.

Al momento è in via di definizione il protocollo organizzativo di questa seconda fase. Intanto, da martedì, al mattino, i cittadini potranno ritirare le provette probabilmente presso lo sportello ascolto. L'iter sarà tracciato dal personale comunale attraverso dei registri per la consegna e il ritiro forniti da ASL. “In questi giorni, il Comune Di Taggia insieme ad Asl, è stato impegnato in una proficua collaborazione che ci ha permesso di ottenere sul territorio comunale uno dei tre centri provinciali di vaccinazione COVID (LINK). E’ un risultato importante per la nostra comunità: i nostri concittadini, anziani e con patologie, potranno ottenere tale importante servizio rimanendo nel loro comune, evitando spostamenti, al contrario ad esempio dei cittadini di altre realtà a noi vicine. - rimarca il sindaco Conio - Curioso che tale dettaglio sia sfuggito alla zelante minoranza. Il servizio sanitario sta affrontando una emergenza epocale e merita tutto il nostro rispetto ed aiuto. Tale fatto è sotto gli occhi di tutti, tranne forse che dei consiglieri di opposizione”.