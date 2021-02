Ristoranti e bar chiusi già domenica per la zona arancione: furente il presidente di Confcommercio di Sanremo

“E’ vergognoso quanto accaduto oggi, soprattutto al termine di una settimana in cui come associazioni abbiamo lavorato duramente per cercare una posizione che potesse andare incontro al problema sanitario ma anche a quello prettamente economico”.

Lo ha detto questa sera Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio a Sanremo, commentando la decisione del Ministro Speranza, di instaurare la zona ‘arancione’ in Liguria già da domenica, a poco più di 24 ore dalla stessa. “Ci sono ristoratori che hanno fatto la spesa, investendo soldi, in virtù delle prenotazioni ricevute per il giorno di San Valentino ed ora non potranno aprire, ma solo fare il delivery. Non si può più giocare in questo modo con la categoria”.

Di Baldassarre, che nei giorni scorsi ha più tentato la mediazione con le parti politiche e amministrative, sia locali che nazionali, è furente proprio per la tempistica della decisione: “Noi siamo rispettosi delle normative e vogliamo sempre lavorare nel pieno del confronto con la parte politica che, questa volta, non si è comportata in modo corretto. Rispettiamo le normative ma facciamo in modo che le decisioni vengano prese per tempo e non all’ultimo momento. Sono profondamente deluso e arrabbiato per quanto accaduto”.