Questa sera video incontro di CNA Imperia con le imprese del settore balneare sull’estensione al 2033

Questa sera alle 18.00, importantissimo video incontro CNA con le imprese del settore balneare e relatori d’eccezione a titolo “L’estensione della durata temporale delle concessioni demaniali marittime”.

Interverranno come ospiti gli eurodeputati Brando Benifei (Partito democratico), Marco Campomenosi (Lega) e Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), e l’assessore al Demanio marittimo della Regione Liguria Marco Scajola (coordinatore del tavolo nazionale sul Demanio della Conferenza delle Regioni). Inoltre, in rappresentanza di CNA Balneari prenderanno parola il coordinatore nazionale Cristiano Tomei, la portavoce nazionale Sabina Cardinali, il portavoce regionale per la Liguria Alessandro Riccomini e la referente provinciale di Imperia Stefania Currà. I lavori saranno coordinati da Valentina Figoli (CNA Balneari Liguria).

Un appuntamento imperdibile a sostegno di una categoria strategica per l’economia ligure, che in questo difficile momento di crisi, deve sopportare un interminabile stato di incertezza: i controversi rapporti con la Commissione Europea riaccendono infatti le preoccupazioni degli imprenditori, purtroppo anche di quelli che dopo le innumerevoli difficoltà affrontate hanno ottenuto l’estensione della propria concessione fino al 2033.

«In uno scenario di intollerabile diversità di trattamento che vede i casi più disparati, è fondamentale dare uniformità alla disciplina», dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale di CNA Imperia, «È necessario tutelare la normativa nazionale in ambito europeo per dare stabilità al comparto, che purtroppo è stato tra i più compromessi dall’attuale crisi sanitaria ed economica».

«Quello di stasera è un evento importante per confrontarci ed affrontare una problematica che da troppo tempo affligge i concessionari degli stabilimenti balneari: ora più che mai hanno bisogno di stabilità e certezze al fine di poter rilanciare gli investimenti, salvaguardando l’occupazione ed il reddito delle loro imprese, così da consentire la ripresa del turismo nel suo complesso, un settore da sempre fondamentale e trainante per l’economia del nostro territorio».

E conclude Vazzano, «Ringraziamo per la disponibilità e per la preziosa opportunità concessaci gli illustri ospiti, che hanno accettato di dare il loro contributo all’evento, esprimendo solidarietà e sostegno nei confronti della categoria».