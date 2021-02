Progetto comune tra l'italiana ‘Confedercontribuenti’ e la francese ‘Association aide Enterprise’

Primo incontro bilaterale tra Confedercontribuenti, presieduta in Italia da Carmelo Finocchiaro, e la Association Aide Enterprise, presieduta in Francia da Brigitte Vitale, per la difesa dei contribuenti e delle imprese per la nascita dell'Internazionale Europea dei Contribuenti che coinvolgerà altri Paesi europei, grazie alla sinergia di tutte quelle associazioni impegnate su questo fronte.

Durante il proficuo incontro, a cui hanno partecipato anche le rispettive delegazioni, e svoltosi ieri, i rappresentanti dell’italiana Confedercontribuenti e della francese Association Aide Enterprise hanno evidenziato i molteplici punti di convergenza utili per lanciare il progetto che porti alla nascita dell'Internazionale Europea dei Contribuenti, allo scopo di fronteggiare in maniera coesa i tanti i temi che accomunano le due Nazioni, in un periodo di estrema criticità economica e sociale che la pandemia ha creato, partendo dal varo di una carta europea per i diritti degli indebitati.

Il presidente nazionale della Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro, nell’esprimere la propria soddisfazione, fa sapere che “la lungaggine delle procedure fallimentari, le aste giudiziarie, la non garanzia della tutela delle imprese in difficoltà sono stati solo alcuni dei temi che le due Organizzazioni hanno affrontato, durante cui si è giunti anche all'accordo di coinvolgere altre Organizzazioni in sede europea, tra le quali quelle rappresentative di Spagna e Germania".

"Le due delegazioni –spiega ancora il presidente nazionale di Confedercontribuenti- si sono dati l’obiettivo di presentare alcune iniziative legislative in sede Europea sui temi caldi delle piccole e medie imprese: l’unificazione di una fiscalità europea equa e unitaria; una legislazione definita e rispondente agli interessi della sopravvivenza delle imprese con una regolamentazione a livello europeo, relativamente alle procedure fallimentari; l'istituzione di un nuovo sistema delle aste giudiziarie con un regolamento unico e trasparente che possa dare le adeguate garanzie di tutela del patrimonio aziendale e personale dell’impresa. Un nuovo tavolo di incontro -annuncia il presidente Finocchiaro- è già fissato per la prossima settimana, per continuare a lavorare su questa cooperazione internazionale per fronteggiare le molteplici problematiche fiscali e normative che accomunano tutti gli imprenditori ed i singoli contribuenti dell'Europa”.