Liguria in arancione da domenica: il presidente della Fipe provinciale "Questa è la goccia che fa traboccare il vaso"

“Non riusciamo a capacitarci di una scelta fatta con la consapevolezza di fare un danno inimmaginabile alle aziende. Prenderemo sicuramente provvedimenti, visto che sembra una decisione presa scientemente, anche in funzione del giorno di San Valentino che vedeva molte prenotazioni, la spesa già fatta e il personale richiamato”.

Lo ha dichiarato il presidente provinciale della Fipe Confcommercio, Enrico Calvi, dopo la decisione di inserire la Liguria in codice arancio da domenica. “Questo avrà delle conseguenze – prosegue - ed è la goccia che fa traboccare il vaso con noi del settore. Da un anno abbiamo proposto al Ministro soluzioni per poter lavorare con tutte le precauzioni possibili. Abbiamo speso migliaia di euro nelle aziende e questa è la dimostrazione di un governo fallimentare alla chiusura del suo mandato”.

Calvi sottolinea che qualcuno potrebbe anche decidere di aprire comunque domenica: “Non potrò biasimare chi farà una scelta del genere – termina - che sarà fuorilegge e a rischio sanzioni. Ma vorrò vedere eventuali interventi delle forze dell’ordine impegnate nel controllo del territorio, visto che invece non sono stati verificati tutti i francesi che sono venuti in Italia senza problemi, nonostante le normative non lo consentissero. Il dialogo lo abbiamo cercato e, se qualcuno terrà aperto, lo farà perché alla fine se si tira la corda, alla fine si spezza. Chiudere i locali tra domenica alle 16 o lunedì non cambiava assolutamente. Se la nostra è una che, a quanto pare ‘appesta’ il mondo, se la situazione era così drammatica, allora bisognava andare in rosso”.