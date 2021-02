Il Comune di Taggia rende omaggio a Mattia Agnese il vincitore del Fair Play Award, "E' un giovane eroe, esempio per tutti"

L'amministrazione comunale di Taggia ha voluto rendere omaggio a Mattia Agnese, il giovane calciatore dell'Ospedaletti vincitore del “Fair Play Award” 2020. Questa mattina, nel pieno rispetto delle misure anti contagio legate al Covid, Agnese è stato ricevuto dal consigliere comunale con delega allo sport, Raffaello Bastiani e dall'assessore Maurizio Negroni che gli hanno consegnato una targa celebrativa a nome del Comune.



Il gesto in campo di questo calciatore orange è finito agli onori della cronaca internazionale. Il 25 gennaio 2020, durante il match tra l'Ospedaletti e la Cairese, Agnese ha soccorso subito un avversario, svenuto dopo un contrasto, l'ha messo in posizione di sicurezza e gli ha tirato fuori la lingua per evitare il soffocamento. Un'azione naturale ma dal grande valore umano e sportivo che gli è valsa il Fair Play Award 2020, ricevuto il 17 dicembre.

Taggia ha voluto rendere il giusto tributo a un calciatore di un comune vicino per un motivo semplice come ha spiegato il consigliere Bastiani: "Mattia è un giovane eroe da cui tutti i ragazzi dovrebbero prendere spunto".