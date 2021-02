Sanremo: Covid, Festival e ristoranti-mensa, il pensiero della nostra lettrice Rosanna

Una nostra lettrice, Rosanna Bellaria, ci ha scritto per intervenire nella discussione sui contagi nel ponente e per il Festival:

“Sinceramente sono disgustata dal comportamento in generale delle istituzioni. Le dichiarazioni di Toti sono state chiare, ovvero se i cittadini che vivono a ponente faranno i bravi, i contagi caleranno. Dal mio punto di vista questo è un chiaro messaggio a scaricare le responsabilità a noi cittadini. E i francesi che entrano indisturbati? E tutti i camion Rai e varie delegazioni? Questo è colpa dei cittadini che non fanno i buoni? C’è poi il discorso legato ai ristoranti che diventano mense per per servire solo lo staff Rai. Sono felice per i ristoratori, ma mi chiedo perchè non sia stata attuata prima per aiutare i locali? Questo non è il festival di Sanremo, ma il festival della Rai. Ho anche il timore che, passato il Festival saremo in zona rossa. E anche questa volta sará colpa dei cittadini”.