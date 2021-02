Festival di Sanremo: il punto sulle limitazioni

La nostra cittadina è famosa per molte cose: i fiori, tanto per cominciare. La loro bellezza è rinomata in tutto il mondo e non per caso: le temperature e il sole della nostra riviera li rende davvero superlativi. Il mare, ovviamente: sprazzi di blu abbacinanti giù per le scogliere. Il cibo, con il pescato che il mare è capace di donarci, nella sua freschezza, ogni giorno. Il casino, con i suoi tavoli di tesi panni verdi e emozioni all'ultimo respiro. E poi il suo Festival, quello più famoso di Italia, quello celebre in tutta Europa (complice l'eurovisione che ne trasmette ogni edizione) e che permette al vincitore di partecipare all'Eurovision Festival, un Sanremo che vede gareggiare le più belle voci vittoriose nei festival nazionali.

Già, Sanremo e il suo Festival: a che punto siamo arrivati?

Se volete sapere le ultime notizie che giungono a noi per questa travagliata edizione 2021, non vi resta che leggere le prossime righe, perché parleremo proprio di questo!



QUESTO FESTIVAL S'HA DA FARE

Sì, sveliamolo subito, onde fugarci ogni dubbio: Sanremo, anche in piena pandemia, avrà il suo Festival. Certo, non sarà una manifestazione simile a quelle del passato, anche recente, date le tantissime limitazioni per scongiurare un focolaio di virus.

Tanto per cominciare, il pubblico non ci sarà: finalmente è terminata la querelle che tanto ha diviso (e ancora divide) gli animi. Amadeus, il conduttore di questa edizione, ha dovuto capitolare e rinunciare al pubblico dell'Ariston, che sì tanto fa dell'atmosfera, ma la cui presenza sarebbe stata troppo rischiosa per un ottimale (e spensierato) svolgimento dello spettacolo.

Non solo senza pubblico, però, questa edizione: le regole imposte dal CTS sono davvero rigidissime e prevedono le prossime mosse:



- Tampone obbligatorio ogni 72 ore

- Disinfettanti sparsi all'interno del teatro

- Obbligo di guanti e mascherine

- Percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita

- Per nessun motivo presenza di assembramenti sul palco

- Distanze obbligatorie per orchestrali e musicisti

- Ospiti e cantanti avranno l'obbligo di presentarsi già con i costumi di scena per l'esibizione

- Per ogni artista vi sarà possibilità di avere l'accompagnamento di un solo fonico e un discografico

- Ogni artista dovrà essere munito di mascherina (in via eccezionale essa sarà chirurgica) per il percorso tra camerino e backstage, ove sarà posto un contenitore per i rifiuti in cui gettarla un attimo prima dell'ingresso in scena

- Premi e fiori, previamente ben disinfettati (sì, anche i fiori), verranno consegnati agli ospiti solo attraverso un carrello

- Sul palco avranno accesso un massimo di 5/6 persone appartenenti al cast fisso, oltre agli ospiti e ai membri dell'orchestra



Come dicevamo più su, le regole sono davvero molto stringenti: ma se è vero, come è vero, che nessuno spettacolo teatrale o nessun tavolo da casinò potrà vedere pubblico per chissà ancora quanto tempo, sembrava giusto e corretto non permettere che questa edizione si svolgesse senza il rispetto di regole rigide.

Sicuramente qualche altro pettegolezzo avrà modo di nascere da qui all'inizio della prima serata, noi vi possiamo promettere che rimarremo sul pezzo per offrirvi tutte le novità!