Sanremo: rubano un borsello di un noto stilista a ‘The Mall’ in Valle Armea, fermati dalla Polizia e denunciati

Gli agenti della Squadra Volante di Sanremo hanno denunciato due stranieri di 34 e 38 anni per il furto di un borsello, in uno dei negozi del noto outlet del lusso ‘The Mall’, in Valle Armea.

I due erano entrati nel negozio separatamente, mostrando interesse ad acquistare alcuni capi d’abbigliamento. Ma una volta dentro e in complicità tra loro, mentre uno dei due teneva occupata la commessa, l’altro si era appropriato del borsello di grande valore, nascondendolo tra i suoi indumenti personali. La commessa, avendo intuito che i due fossero complici e che avessero rubato qualcosa, ha chiamato il 112, fornendo una descrizione molto accurata di entrambi gli individui.

Gli agenti hanno intercettato i due su un’auto francese alla rotonda di fronte all’outlet. Entrambi transalpini (F.S. di 38 anni e R.K. di 34) sono stati trovati in possesso del borsello, del valore di circa 840 euro. I due hanno ammesso il furto e sono stati denunciati mentre il borsello è stato restituito.