Sanremo: accordo per lo stop ai lavori del 'Franco Alfano', chiesto risarcimento dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti chiesto al Dirigente del Comune di Sanremo, al Direttore dei lavori e ad alcuni Assessori di rifondare i 65mila euro dell’accordo che, a suo tempo, venne fatto tra il Comune e le ditte che stavano lavorando all’auditorium ‘Franco Alfano’, per sospenderli durante l’estate, per evitare di disturbare i clienti di un albergo vicino.

In queste ore stanno arrivando le richieste al Dirigente, Danilo Burastero, all’ex Assessore Giorgio Trucco (ora Consigliere) e al Direttore dei lavori, Piero Delaude, rispettivamente 24mila, 8.000 e 12mila euro mentre i restanti dovrebbero essere suddivisi tra gli altri Assessori che erano presenti alla riunione di Giunta che ha deciso l’accordo, ma non al Sindaco che, in quella occasione non c’era.

Sicuramente i protagonisti della vicenda, che dovrebbero rifondare i 65mila euro, faranno ricorso e si prospetta così una lunga vicenda giudiziaria in merito. I fatti risalgono al 2019.