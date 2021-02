Ventimiglia sì, Ventimiglia no. Il paradosso del centro migranti che ‘transita’ fra opposte opinioni e il ‘protocollo della discordia’

Il centro di identificazione e transito per migranti è ancora in attesa di collocazione e, per adesso, l’unica cosa a ‘transitare’ pare sia proprio la sua probabile collocazione. Dopo l’incontro con il prefetto e i sindaci dei comuni dell’estremo ponente pare sia emerso il fatto che, in ogni caso, Ventimiglia debba mantenere un ruolo di primissimo piano nella regia della gestione della problematica, coadiuvata dall’aiuto delle città limitrofe.



Come già dichiarato dal sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, anche il primo cittadino di Camporosso, Davide Gibelli, sostiene che probabilmente la città di confine avrà un ruolo fondamentale: “La riunione è stata indetta dal Prefetto convocando i sindaci di Ventimiglia, Vallecrosia, Camporosso e Bordighera, si è trattato del centro di identificazione e transito, così viene definito. Dopo le vicende della settimana scorsa legate a posizioni diverse tra le parti, il Prefetto ha detto, anche avendo recepito le osservazioni degli altri sindaci, le altre parti del tavolo, che dovrà comunque essere valutata la possibilità che sia a Ventimiglia”.

Intanto circolano insistenti le voci secondo le quali il protocollo di cui si parla da tanto tempo, che garantirebbe che il centro non sorga nel perimetro della città di confine, pare sia stato firmato solo da Ventimiglia e provincia di Imperia e non dalla Regione.



Da Ventimiglia l’amministrazione conferma, però, la validità del protocollo firmato dalla città e dal prefetto Michele Di Bari del Ministero degli interni, che il centro non sarà in città e che l’incontro di ieri abbia avuto come oggetto principalmente il discorso su che tipo di assistenza riuscirà ad offrire in futuro il distretto sociosanitario alle famiglie migranti con minori. È emerso il fatto che il distretto sta facendo un ottimo lavoro e il Prefetto ha chiesto se ci fosse, nei vari comuni dell’estremo ponente, la possibilità di rendere accoglibili edifici da offrire alle famiglie in difficoltà e tutti i sindaci hanno confermato la propria disponibilità in questo senso.

Per ora la situazione sembra essere in stato di ‘stand by’ tra diverse posizioni in merito.