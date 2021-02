Ginnastica: sabato scorso la prima prova del campionato individuale al polo sportivo di Valle Armea (Foto)

La stagione agonistica della Ginnastica Riviera dei Fiori è ripartita domenica scorsa con la 1ª prova del campionato individuale 'Silver' livelli LA/LB ed LC di ginnastica ritmica. La gara ha visto il sodalizio impegnato nella duplice veste di società a cui il Comitato Regionale FGI ha affidato l’organizzazione dell’evento e con le sue venti ginnaste scese in pedana nei vari livelli e categorie.

Ben 155 le ginnaste iscritte alla gara appartenenti alle 9 associazioni del raggruppamento centro-ponente, tutte molto emozionate ed entusiaste nel poter riprendere a gareggiare confrontandosi tra loro a livello regionale dopo molti mesi di forzato stop imposto dall’emergenza sanitaria. Anche se l’evento era senza la presenza del pubblico, il ‘calore’ a tutte le ginnaste non è stato fatto mancare: la palestra era accogliente ed ogni partecipante ha ricevuto medaglie e un simpatico gadget a ricordo di questa ‘ripresa-ripartenza’ da troppo attesa.

L’impianto del 'Polo Sportivo' del Mercato dei Fiori da poco riaperto dopo i lavori di rifacimento del tetto, ha retto bene all’organizzazione di una manifestazione impegnativa con i rigidi protocolli imposti dal Coni e dalla FederGinnastica. Gli ampi spazi a disposizione hanno permesso il giusto distanziamento e lo svolgimento in sicurezza. Gradita la presenza in campo gara del Consigliere con delega allo sport del Comune di Sanremo, Paolo Masselli, e dei componenti del Consiglio Regionale FGI Liguria, Maria Rosa Villa e Aureliano Pastorelli.

In questa prima prova a livello di risultati si sono evidenziati punteggi molto vicini tra loro e, come previsto, ha inciso la diversa tipologia di allenamento (col Covid le ore disponibili per svolgere attività cambiano a seconda che si disponga di impianti propri e chi utilizza palestre scolastiche ancor oggi non disponibili). Per la Riviera dei Fiori queste le ginnaste scese in pedana: Agnese Arianna, Alonso Perez Alicia,Bazzoli Serena, Cavallero Vittoria, Colucci Micol, Cukaj Virginia, Farina Anna, Ferraro Anna, Garibaldi Laura, Iaria Alice, Immordino Cloe, Marsiglia Matilde, Panizzi Marie, Parente Greta, Pavan Angelica, Pegoraro Asia, Piatti Giorgia, Rizzuti Giulia, Scipione Marta e Sofia Sara. Lo staff tecnico societario della sezione era presente al completo con Daniela Breggion, Monia Stabile, Alice Frascarelli, Vittoria Arieta, Andrea Vittoria Rosso e Lorenza Frascarelli impegnata in giuria.

Sarà nuovamente l’impianto di Valle Armea la sede di gara di un altro importante appuntamento del calendario regionale FGI. Sabato prossimo (organizzazione affidata alla Riviera dei Fiori) in programma la 1ª prova del campionato regionale individuale Silver di ginnastica artistica femminile e la 1ª prova del campionato regionale individuale Gold e Silver di trampolino elastico. Sono circa 130 i ginnasti iscritti, dei 26 della società ponentina.

Durante la lunga giornata di sport era presente una postazione (all’esterno della struttura) con l’autore del libro ‘quando le parole attendono sull’uscio’, Diego Costacurta, le vendite realizzate andranno all’associazione di promozione sociale 'aMarti' che offre supporto alle famiglie fragili con bambini affetti da patologie mediche.