Bordighera: rinnovato il Consiglio direttivo dello storico Yacht Club Sant'Ampelio

Si sono svolte sabato scorso, nella sede dello storico Yacht Club Sant'Ampelio Bordighera, le elezioni fra i soci al fine di eleggere i nuovi organi sociali ed è stato rinnovato il Consiglio direttivo che resterà al timone per il quadriennio 2021/2024.

Situata nell'area antistante il porticciolo di Bordighera l'associazione sportiva dilettantistica, fondata nel 1978 da appassionati del mare e della vela, vanta un prestigioso curriculum sportivo che i soci onorano diffondendo l'amore per il mare e avvicinando le nuove generazioni agli sport nautici, in linea con i propri intenti statutari. Da tempo, attraverso accordi di piena reciprocità, ha intrapreso percorsi di collaborazione con altre importanti realtà nautiche del territorio e con l'Amministrazione comunale, configurandosi come partner di eventi per giovanissimi.

L'Assemblea ha eletto presidente Andrea Soleri e riconfermato Gian Pietro Campodoni che assume la carica di segretario, mentre sono nuovi ingressi la vice presidente De Villa Palù Elisabetta e i consiglieri Cianciaruso Marco, Geraci Michele, Siciliano Mauro, Tesorini Luciano. Una squadra dinamica ed entusiasta che si propone di rinsaldare i legami sportivi e di amicizia fra gli iscritti e che intende promuovere ed organizzare eventi, che concorrano ad accrescere il prestigio e la vocazione sportiva della città di Bordighera.