Lieve incidente questa mattina in corso Marconi. Per fortuna lo scooterista coinvolto on ha riportato gravi ferite, ma il traffico ha subìto pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso.

Sul posto, oltre a un'ambulanza di Ospedaletti Emergenza, anche l'automedica del 118 e i Vigili del Fuoco.