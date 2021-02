Troppe auto in circolazione senza la copertura assicurativa RC: implacabili i controlli della Polizia Provinciale (Foto)

Sempre alta l'attenzione della Polizia Provinciale contro le infrazioni al Codice della Strada, per la mancanza dell'assicurazione.

Dopo alcuni veicoli a Soldano, Bajardo, Pigna e Isolabona, ieri mattina è toccato a Dolceacqua dove, forse pensando di non essere notato, un cittadino italiano aveva parcheggiato l'auto priva di assicurazione in una zona periferica.

L’auto non è però sfuggita all'attenzione della pattuglia che, in sinergia con la Polizia Locale del paese dei Doria, ha elevato una pesante sanzione e posto sotto sequestro il veicolo.

Il Capopattuglia Calvi, intervenuto con il collega Marvaldi, ha ricordato: “La mancanza di copertura assicurativa, in caso di incidente, può avere anche alti costi sociali e su queste infrazioni non si transige. Se talvolta si può perdonare un divieto di sosta di 5-10 minuti, in assenza di polizza valida no”. I controlli proseguono senza sosta.