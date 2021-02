Ventimiglia: in città controlli internazionali congiunti, al lavoro la Polizia italiana e la Police francese (Foto)

Controlli congiunti a Ventimiglia da parte della Polizia italiana e della Police francese, insieme. L’iniziativa è scaturita a seguito di una consultazione della commissione immigrazione del Ministero dell’Interno e il sindaco, Gaetano Scullino.

Il primo cittadino ha richiesto di riattivare i servizi tra Italia e Francia, intesa che in realtà va avanti da tempo e che vede dunque la collaborazione fra le due forze dell’ordine e che ha duplice valenza: l’importante scambio di informazioni fra i due stati confinanti e complici nella lotta all’illegalità e una impronta e utilità per la questione migranti, quindi una maggiore comunicazione concernete specialmente il rimpatrio di soggetti riportati sul nostro territorio nazionale. Un anno fa c’era stato l’incontro fra i due Ministri degli Interni e in quella sede si erano compresi accordi ufficiali in merito alla cooperazione fra i due Stati.

I controlli odierni hanno poi una doppia valenza anche nell’ambito della nuova emergenza covid che sta colpendo la provincia di Imperia in relazione all’aumento dei contagi in Costa Azzurra. Nei giorni scorsi, infatti, è stato più volte sottolineato come molti francesi, in barba ai regolamenti vigenti, siano riusciti a superare il confine nonostante le limitazioni in vigore. Tanto che proprio in queste ore la Regione sta valutando un’eventuale zona rossa in Asl1 per evitare una recrudescenza del virus.