Possibili nuove chiusure per contenere il contagio, l'opinione della nostra lettrice Teresa

La nostra lettrice Teresa Barazzetti ci scrive per commentare l'attuale situazione in provincia di Imperia e il rischio di possibili nuove chiusure per contenere il contagio.

Ho letto con interesse quanto scritto dall'ex sindaco Zoccarato, ma nel contenuto ho trovato ben poco di nuovo o che già da tempo non sia stato preso in considerazione, magari con scarsi risultati. Mi dispiace dover prendere atto, ancora una volta, che la pandemia danneggi sempre le stesse categorie, mentre nulla si fa di concreto per evitare il diffondersi del contagio.

I cittadini francesi vanno e vengono a loro piacimento senza che nessuno intravveda la necessità di chiudere la frontiera, in entrata e in uscita, perché questo danneggerebbe il commercio di alcune categorie e penalizzerebbe i lavoratori frontalieri. Ma ci rendiamo conto che in Italia ci sono milioni di lavoratori in cassa integrazione in attesa e con la speranza di poter riprendere il lavoro? Non vedo perché i frontalieri non debbano sospendere il loro lavoro anziché andare e venire da una zona dove il virus la sta facendo da padrone da molto tempo ormai, sembra con il beneplacito di tutti coloro che hanno interessi da tutelare.

Posso comprendere ma non approvare questo stato di discriminazione che tutela certe categorie a danno di tutte le altre. Noi rischiamo la zona rossa proprio grazie a questo "liberi tutti" che riguarda coloro che vanno e vengono da oltre confine, aggravando pesantemente la situazione nell'estremo ponente della nostra provincia.

Non è certamente un caso, ma è palese che, se siamo giunti a questo punto è grazie all'inerzia di coloro che dovrebbero provvedere a tutelare, non già l'andirivieni dei francesi, frontalieri e non, ma le nostre popolazioni già duramente provate che ora si dovrebbero rallegrare con un Festival voluto a tutti i costi, non certo per allentare la tensione che aumenta di giorno in giorno insieme ai contagi e che rischia di chiudere nuovamente tutto e tutti in una zona rossa facilmente prevedibile, ma che per gli interessi di bottega, qualcuno ha finora fatto finta di non vedere.

I sorrisi di Amadeus non rassicurano nessuno, ma gli assicurano il cachet per la conduzione di un Festival che, visti i presupposti, non potrebbe essere che una parodia di quello che avrebbe potuto essere se rinviato a tempi migliori.

L'ostinazione a voler fare quello che il buon senso avrebbe sconsigliato a chi di buon senso fosse dotato, non porterà certo buoni frutti, né ad un Festival che potremmo vedere, ma anche no, per non soffrire di grande nostalgia, né ai commercianti e agli esercenti che, se diventassimo zona rossa, sarebbero costretti a rivedere tutti i loro programmi in funzione della manifestazione canora che, visto l'andamento epidemiologico, ci ricorderà il titolo di un bel film con Roberto Benigni e il compianto Massimo Troisi: "Non ci resta che piangere".