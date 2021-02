Sanremo: lutto della Confartigianato per la scomparsa di Gaetan Lauzon

Lutto della Confartigianato di Imperia per la scomparsa di Gaetan Lauzon, originario del Canada, noto per il suo chiosco di fiori presente in piazza Muccioli a Sanremo. La Confartigianato, di cui era consigliere del direttivo dell’Artistico come rappresentante del settore delle Composizioni Floreali, lo ricorda come una persona solare, sensibile, intelligente e intraprendente, spinto da una grande passione per il suo lavoro.

La Confartigianato si stringe attorno alla sua famiglia, a Carlo e a tutti coloro che lo hanno amato. “È un grande dolore per chi lo ha conosciuto – dicono dalla Confartigianato - Perché Gaetan era una persona positiva e allegra, era anche diretto, sincero e onesto. Aveva forza e incoraggiava tutti”. Con la sua passione ha contribuito a rendere attrattiva e ad animare la zona di piazza Muccioli e piazza Eroi Sanremesi.