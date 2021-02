Fase 2 vaccino Covid: dal 17 febbraio il Palasalute di Imperia, poi anche Camporosso e Taggia

La fase 2 della vaccinazione covid in provincia di Imperia, con il Silver Vaccine Day, si svilupperà dal 17 febbraio sul Palasalute di Imperia e dal 22 febbraio si aggiungeranno anche l'area sul solettone di Camporosso e sulla stazione di Taggia.

"Ci sposteremo anche nell'entroterra con alcune giornate che decideremo più avanti. - spiega il direttore generale della ASL 1 Imperiese Silvio Falco - Volevamo partire in modo energico per cominciare".



Come funzionerà la nuova fase della campagna di vaccinazione, allargata in prima battuta agli Over 80, sono state spiegate da Regione Liguria nel quotidiano punto informativo sulla diffusione del Covid.



Altro tema è quello dei frontalieri che in provincia di Imperia, riceveranno subito la vaccinazione, attraverso dosi Astrazeneca. Questa categoria è attenzionata per via degli spostamenti quotidiani di queste persone in Francia dove si registra un'impennata di contagi.



"Domani passeremo agenda a Liguria Digitale per le le prenotazioni dei frontalieri che avverranno con le stesse modalità egli Over 80. - prosegue Falco - Abbiamo previsto da sabato 12 a domenica 21 febbraio, 2200 vaccinazioni con Astrazeneca per i frontalieri. I numeri sembrano maggiori per le informazioni raccolte in questi giorni. A Monaco sarà lo stesso Principato a occuparsi delle vaccinazioni dei lavoratori attraverso la loro cassa".