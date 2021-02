Sanremo: dopo la Primaria di Via Volta chiusa anche una sezione della scuola dell'infanzia di Borgo Tinasso

Il protocollo viene applicato regolarmente e, purtroppo, molte classi delle scuole ponentine sono costrette a chiudere. E’ di questo pomeriggio la notizia relativa alla chiusura di tutta la scuola Primaria del plesso di via Volta a Sanremo e ne arriva subito un’altra.

E’ stata infatti disposta la chiusura della sezione D della scuola per l'infanzia di Borgo Tinasso, sempre a Sanremo. Riscontrata la positività di una maestra che, insieme ai 16 scolari da oggi è in quarantena.

Una situazione che, purtroppo, si sta allargando a macchia d’olio e, nonostante per fortuna si tratta quasi sempre di casi di Coronavirus blandi e senza gravi conseguenze, sta mettendo in serio pericolo il prosieguo delle lezioni. Il tutto in attesa della decisione della Regione sulla possibile instaurazione di una zona ‘rossa’ tra Sanremo e Ventimiglia che, di fatto, chiuderebbe anche le scuole.