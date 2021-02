Ventimiglia: sì o no alla pedonalizzazione di via Aprosio e via Ruffini? Sismondini lancia il sondaggio “Non penso le aree pedonali siano un’attrattiva”

La pedonalizzazione di via Aprosio e via Ruffini donerà alla città aree di passeggio che arricchiranno il paesaggio urbano e saranno in qualche modo un'attrattiva per i turisti.



Tuttavia il compiersi dell’opera muove qualche dubbio tra le fila dell'opposizione, come nel caso del consigliere Gabriele Sismondini che, attraverso un sondaggio social, chiede ai cittadini se sono d'accordo alla totale pedonalizzazione oppure se preferiscono eliminare i posteggi e al contempo mantenere attiva la viabilità. Votare ‘Sì’ nel primo caso e ‘No’ nel secondo.



L'esito del sondaggio propone un 49% di sì e un 51% di no. È naturalmente solo un sondaggio non ufficiale ma offre in ogni caso uno spunto interessante come suggerisce Sismondini: “La mia era una curiosità, mi sono chiesto se i cittadini fossero contenti che una città come Ventimiglia abbia delle aree pedonali in pieno centro, dal momento in cui mancano le strade. Tanti cittadini questa domanda se la sono posta. Tanti sono favorevoli, aveva già fatto il sondaggio la pagina di Ventimiglia e aveva vinto il sì con il 72%. Ovviamente possiamo avere un minimo di idea, non è una cosa ufficiale. Al sondaggio che ho fatto su Instagram hanno risposto tutte persone che mi conoscono. In tanti si sono chiesti se le aree pedonali siano utili in un contesto come quello di Ventimiglia. Invogliano le persone a venire o no? Saranno queste aree pedonali a creare un’attrattiva o no? A mio a avviso è no”.

Infine il consigliere Sismondini conclude: “Basta andare nella vicina Francia, è pieno di aree pedonali e sono bellissime. Bisogna costruire i posteggi, prima di toglierli. Sono in cantiere, stiamo aspettando e potrebbe essere una parte di soluzione, ma andare a togliere dei posti auto nel centro e andare a levare soprattutto delle vie di scorrimento nelle giornate in cui c'è tanta gente è secondo me una cosa azzardata. Il lavoro ideale che avrei proposto e che avevamo già in programma elettorale nel 2014 con Balestra era quello di eliminare i posti auto, allargare il marciapiede, ma mantenere la viabilità”.