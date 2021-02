Con l'Enpa della nostra provincia l'adozione 'a distanza' degli ospiti del canile da donare per San Valentino

L’Enpa della nostra provincia propone un regalo particolarmente originale per San Valentino. Una adozione a distanza, per regalare qualcosa di veramente prezioso, che farà la differenza.

Un gesto di cuore per sostenere uno dei tanti ‘pelosi’ sfortunati, che vivono in canile. Per farlo è possibile versare il contributo con l’app ‘Satispay’, con Paypal (associato alla mail imperia@enpa.org) oppure con bonifico bancario alla Carige (codice Iban IT89R0617522700000002005320).

Basterà poi inviare la ricevuta di pagamento alla mail imperia@enpa.org, oppure su WhatsApp al 3207447451, chiedendo il proprio attestato personalizzato di adozione a distanza, da donare nel giorno di San Valentino.

L'attestato può essere ritirato anche al rifugio di strada San Pietro a Sanremo.