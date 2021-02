Sanremo: assenza di pubblico al festival, alcune considerazioni di un lettore

“Penso non sia io il primo, ma volevo fare una considerazione riguardo il non pubblico a Sanremo. Ogni programma televisivo in questo momento di Covid usa lo streaming per collegarsi con vari personaggi mediante maxi schermi, o come ho visto in una delle scorse trasmissioni di Verissimo in collegamento da New York un Tiziano Ferro, riportato come per magia in studio con una realtà virtuale. Detto questo non penso sia difficile creare un pubblico virtuale con intere famiglie collegate da casa mediante schermo gigante che tifano e partecipano con gioia al festival e magari interagiscono coi presentatori e creano una partecipazione reale alla serata, o anche in alternativa, ogni poltroncina occupata da schermi o realtà virtuale con vari personaggi dello spettacolo”.