Ventimiglia: dallo Zonta Club un aiuto per poveri e migranti, avviata raccolta di alimenti, abiti e coperte

Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera ha avviato una raccolta di materiale di prima necessità che verrà distribuito attraverso l'organizzazione della Caritas. L’iniziativa di solidarietà segue l’aiuto alle attività di alcune donne trovatesi in difficoltà dopo l'esondazione del Roja.



Oggi lo Zonta ha deciso di attivarsi per portare aiuto alle famiglie colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia e ai migranti che, sempre più numerosi, affluiscono nella città di Ventimiglia. Le socie del Club hanno donato alimenti, abiti, coperte e prodotti per l'igiene con l’intento di sensibilizzare su questa drammatica realtà di bisogno e di alleviare il senso di povertà, di solitudine e di disperazione che aleggia ovunque nel mondo ed al quale non potevamo restare indifferenti.



“Condividere la sofferenza aumenta la speranza, migliora la percezione della realtà e le condizioni di vita. La raccolta e la consegna proseguiranno ancora durante le prossime settimane” - ricordano dal direttivo Zonta Ventimiglia Bordighera.