Al via la seconda raccolta fondi de “Il sogno di Stefano” a sostegno di Stefano Viola

Grazie alla collaborazione di amici e parenti che non possiamo nominare uno ad uno, l’associazione “Links clicca sulla vita”, l’Associazione Nazionale Allenatori sez. Imperia e Calcio Flash Ponente, la Fc Pro Vercelli, i Veterani della Pro Vercelli e i Veterani Veloces, si è riusciti a raccogliere 30.000€. Il Sogno si è però potuto concretizzare grazie all’intervento di Giusy Versace, contattata da una vercellese che ha sempre sostenuto Stefano, nota atleta Paralimpica che ha messo a disposizione la sua conoscenza e la sua Associazione Disabili No Limits e ha permesso di raggiungere così il costo totale del ginocchio bionico.



Stefano Viola, sportivo da sempre - prima come calciatore in Piemonte poi come allenatore delle giovanili in Liguria - è arrivato ad Arma di Taggia dove ha costruito la sua vita familiare.

Papà di due splendidi ragazzi e di una bellissima bimba oggi si ritrova ad affrontare la seconda amputazione e di conseguenza la perdita della seconda gamba.

Gli amici, i parenti si sono subito mobilitati nuovamente ed insieme a chi lo vorrà, hanno deciso di proseguire nella raccolta fondi e di organizzare una nuova campagna con la collaborazione di tutti gli “attori” della precedente raccolta.