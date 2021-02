San Valentino 2021: da mercoledì ‘L’amore è al Museo’, serie di visite per gli innamorati

Da mercoledì prossimo a martedì 16 febbraio, appuntamento con la ‘Settimana romantica’ al Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia in occasione della festa di San Valentino.

Il Museo Civico di Ventimiglia celebrerà la festa degli innamorati, ma anche della cultura e della storia, con un ingresso speciale riservato alle coppie al prezzo di un solo biglietto(ingresso gratuito per i bambini sino a 14 anni). Verranno organizzate su prenotazione e a numero contingentato visite guidate a tema in cui l'amore sarà il filo conduttore che permetterà di scoprire alcuni reperti (rilievi, epigrafi, statuette fittili) testimoni di rapporti affettivi e di coppia dell'epoca romana. In ottemperanza all’ultimo DPCM, il Museo rimarrà chiuso al sabato e alla domenica.

Per poter usufruire della visita in sicurezza è stato predisposto un regolamento per l’accesso al Museo e realizzato un percorso con entrata e uscita separate al fine di assicurare la massima tranquillità ai fruitori, cui sarà garantita la distanza fisica necessaria (massimo 4 persone per sala, salvo conviventi). I visitatori potranno accedere alla struttura con ingressi contingentati e dotati di mascherina, servendosi dei dispenser igienizzanti disposti all’entrata.