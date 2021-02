Servizio Civile: 25 posti alla Caritas per il programma “Includiamo le persone fragili nella Diocesi Ventimiglia-Sanremo”

C’è tempo fino alle 14 di lunedì 15 per partecipare al bando della Caritas per prendere parte al Servizio Civile nazionale nell’ambito del programma “Includiamo le persone fragili nella Diocesi Ventimiglia-Sanremo”. Sono 25 i posti a disposizione.

Domani mattina alle 11 è in programma l’incontro online per avere tutte le informazioni in merito. Per partecipare alla presentazione occorre inviare una mail all’indirizzo serviziocivile@diocesiventimiglia.it

Il Servizio Civile Universale ha la finalità di concorrere alla difesa della Patria con mezzi nonviolenti, di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace fra i popoli.

Il Servizio Civile Universale è un'importante esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell'assistenza sociale, dell'animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti.

Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto).

Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali (per 6 giorni alla settimana) per 12 mesi (incluso un percorso di formazione generale e specifica).

Ai volontari selezionati vengono garantiti: un contributo mensile di 439,50 Euro, la copertura assicurativa e l'Attestato Nazionale di fine servizio.

Nei quattro progetti proposti la Caritas diocesana mette a disposizione 25 posti per attività con persone in situazione di disagio economico e sociale, con problemi di salute mentale e dipendenze, con persone richiedenti asilo e rifugiate, con donne e bambini in difficoltà e per iniziative di sensibilizzazione e informazione su vari temi tra i quali: la pace, l'intercultura, la sicurezza alimentare, la lotta allo spreco e la necessità di nuovi stili di vita.



Progetto 1: Inclusione a Ventimiglia (e dintorni)_Ventimiglia-Sanremo – n. 8 posti

a Ventimiglia

7 posti presso la sede dell'OdV Caritas Intemelia

1 posto presso l'Emporio Solidale dell'OdV Caritas Intemelia



Progetto 2: Inclusione a Sanremo (e dintorni)_Ventimiglia-Sanremo – n. 7 posti

a Sanremo

5 posti a Casa Papa Francesco con l'Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo

1 posto presso l'Emporio Solidale dell'Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo

1 posto presso la mensa dell'Associazione Il Primo Fiore



Progetto 3: Accanto alle donne e ai bambini più fragili_Ventimiglia-Sanremo – n. 4 posti

a Taggia

4 posti presso la Casa Miracolo della Vita con l'Associazione Centro Aiuto alla vita



Progetto 4: Sicurezza alimentare (e non solo) per l'inclusione_Ventimiglia-Sanremo – n. 6 posti

il progetto è rivolto a giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione)

a Ventimiglia

1 posto presso la sede dell'OdV Caritas Intemelia

1 posto presso l'Emporio Solidale dell'OdV Caritas Intemelia

a Sanremo

1 posto a Casa Papa Francesco con l'Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo

1 posto presso l'Emporio Solidale dell'Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo

2 posti con la Coop. Soc. Terre Solidali



È possibile svolgere il Servizio Civile Universale all'estero con Caritas italiana in Europa (Albania, Bosnia e Erzegovina), in Africa (Gibuti, Etiopia, Rwanda, Senegal, Sierra Leone) o in America Centrale (Guatemala)

La scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 15 febbraio 2021 alle 14.

Tutte le informazioni sul Bando sono disponibili sui siti: www.serviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID (credenziali di livello di sicurezza 2). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.