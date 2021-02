Zona gialla, aumentano gli spostamenti in provincia: record a Cervo, Santo Stefano al Mare e Pieve di Teco

Sono aumentati gli spostamenti nel fine settimana appena trascorso. Complice la zona gialla, come rivelano i dati di City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19, in provincia di Imperia, nelle giornate di sabato e domenica, si è registrato rispettivamente un +12% e +9% nella variazione dei movimenti rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. È il dato più alto fra le province liguri con La Spezia che si ferma a un +10%, Genova +11% e Savona a +6%.

Per quanto riguarda i dati sul traffico, la rilevazione indica come nel weekend sia stato sostenuto in molti dei comuni della provincia, indice dell'aumento degli spostamenti con mezzi propri.

I comuni che hanno registrato un numero maggiore di spostamenti sono Cervo (+64%), Santo Stefano al Mare (+58%) e Pieve di Teco (+43%). Inoltre, sono aumentati in tutta la provincia i chilometri percorsi con un +16%, rispetto alla domenica precedente.

Per quanto riguarda le principali città della provincia, nel capoluogo ieri c'è stato un aumento del 7% degli spostamenti rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana. Sabato, rispetto al sabato precedente, gli spostamenti sono aumentati del 3%.

Rimanendo nell'imperiese, a Diano Marina, ieri si è registrata una diminuzione del 9% degli spostamenti, mentre sabato, rispetto al precedente l'incremento era stato del 21%.

Per quanto riguarda Sanremo, sabato nella città dei fiori, rispetto alla settimana precedente, l'aumento degli spostamenti è stato del 10%, mentre ieri, rispetto a domenica 31 gennaio è stato dell'11%.

A Ventimiglia, sabato rispetto al precedente gli spostamenti sono diminuiti del 2%. Nella vicina Bordighera sono rimasti invariati. Ieri nella città delle palme sono aumentati del 6% rispetto a domenica scorsa. Nella città di confine sono aumentati dell'8%.

A Taggia, infine, ieri l'incremento è stato del 15%, sabato del 10%.