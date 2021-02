Imperia: caso 'autopsie fantasma', il Tribunale condanna l'Asl 1 a reintegrare Simona Del Vecchio

Il Tribunale di Imperia ha condannato l’Asl 1 Imperiese a reintegrare la Dottoressa Simona Del Vecchio e a pagarle tutte le retribuzioni passate. Nella sentenza di oggi, il Giudice del Lavoro ha quindi dato ragione al ricorso presentato dagli avvocati del medico, Pierfranco Raffaelli e Marco Bosio, dopo che era stata già ridotta in Appello la condanna per il cosiddetto caso delle ‘autopsie fantasma’.

Il Tribunale di Imperia ha dichiarato oggi illegittimo il provvedimento dell’Asl 1 Imperiese, condannando l’azienda al pagamento delle retribuzioni e a reintegrare la Dottoressa. In precedenza, lo ricordiamo, circa un anno fa la Corte d’Appello di Genova aveva ridotto da 6 anni e 6 mesi a 2 anni e 11 mesi la pena per la stessa Del Vecchio, a seguito di un concordato raggiunto in secondo grado dal suo avvocato, Marco Bosio. La condanna sotto i tre anni ha consentito al medico di vedere ridotta anche l’interdizione dai pubblici uffici, che da perpetua passa a un anno, oltre alla provvisionale che scende da 80mila a 30mila euro.

La dottoressa era accusata di falsità ideologica, peculato e truffa ai danni dello Stato, nel caso relativo alle cosiddette ‘autopsie fantasma’. Per il processo è comunque ancora previsto il passaggio in Cassazione.