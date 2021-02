Il vaccino AstraZeneca arriva in Liguria: quasi l'80% destinato alla provincia di Imperia

La maggior parte delle dosi di vaccino AstraZeneca verranno consegnate in provincia di Imperia, alla ASL 1. Si tratta di ben 50 scatole su 63 destinate alle Liguria, pari a 5mila dosi su 6.300 di fiale contenenti il vaccino Covid, poco meno dell'80%.

Una ripartizione massiccia che come anticipato ieri dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, è dettata dall'urgenza di dover mettere in sicurezza i frontalieri della provincia di Imperia. Infatti, si teme che l’elevata circolazione del virus Sars-CoV-2 sul territorio francese, in particolare nell’area della Costa Azzurra possa incidere ulteriormente sul ponente imperiese dove si è già registrato un aumento significativo dei casi negli ultimi giorni.

"I transfrontalieri under 55 saranno vaccinati con vaccino AstraZeneca mentre gli over 55 verranno vaccinati con vaccino Pfizer e/o Moderna, con inizio immediato, secondo le modalità organizzative definite dalla Asl di competenza" - spiegano da ALISA.

Oltre ai vaccini AstraZeneca, è previsto l'arrivo in Liguria, entro la settimana corrente, di ulteriori vaccini delle altre aziende farmaceutiche. Come stabilito nell’ambito della conferenza Stato-Regioni dello scorso 3 febbraio, è stato modificato il criterio di ripartizione in base alla popolazione target (anziani over 80) e non più su base demografica. Per quanto riguarda le dosi di Moderna, l'ASL 1 imperiese riceverà 6 scatole contenenti 600 dosi mentre del vaccino Pfizer - Biontech è prevista la consegna di un contenitore con 1.170 dosi.